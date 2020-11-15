İtalya'da yapılan bir araştırma, Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün geçen yıl Eylül ayından bu yana dolaşımda olabileceğini gösterdi.
İtalya'da ilk resmi Covid-19 vakası bundan aylar sonra, Şubat 2020'de tespit edilmişti.Milano'daki IRCCS Ulusal Tümör Enstitüsü ve Siena Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında alınan kan örnekleri incelendi.
Akciğer kanseri taramaları için 959 kişiden alınan kan örnekleri üzerinde yapılan incelemelerde, Eylül ayında alınan kan örneklerinin bir kısmında da koronavirüs antikorları tespit edildi.959 kişinin yüzde 11.6'sının koronavirüse karşı antikor geliştirdiği, bunların yüzde 14'ünün de Eylül ayında alınan kan örneklerinin sahipleri olduğu belirlendi. Bu kişilerin büyük kısmının kuzeydeki Lombardiya bölgesinden olduğu açıklandı.
Sonuçları "Tumori Journal" isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, İtalya'da koronavirüsün tespit edilmesinden aylar önce dolaşımda olduğu şeklinde yorumlandı.Araştırmacılar, "Bu çalışma, SARS-CoV-2 virüsünün beklenmedik biçimde erken bir tarihten itibaren, İtalya'da ilk hasta tespit edilmeden aylar önce semptom göstermeyen kişiler arasında dolaşımda olduğunu gösteriyor" diye yazdı.Öte yandan İtalyan basını, araştırmada kullanılan antikor testlerinin güvenilirliğinin kesin olmadığına dikkat çekti.İtalya'da Covid-19 ilk kez Ocak sonunda Roma'daki Çinli bir turist çiftte tespit edilmişti. İlk yerel Covid-19 vakası ise 20 Şubat'ta Lombardiya'da kayıtlara geçmişti. Covid-19 sebepli olduğu belirlenen ilk can kaybı da bir gün sonra meydana gelmişti.Sağlık Bakanlığı verilerine göre o tarihten bu yana ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 178 bin 529'e ulaştı. Can kayıpları da son bir günde 546 artarak 45 bin 229'a yükseldi.
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