İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak Meloni kimdir?

İtalya'da 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde halk, genel seçimler için sandık başına gitti.

Gece 23.00'da sona eren oy işlemleri sonrası sandık çıkış anketlerine göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI) birinci oldu. FdI, yüzde 22-26 bandındaki oy oranıyla birinci parti olarak çıktı. FdI'nin ardından Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti’nin (PD) oy oranı ise yüzde 17-21 bandında ölçüldü.

İtalya'nın Kardeşleri Partisi, Lig Partisi ve Forza Italia Partisi ile bazı küçük partilerden oluşan sağ ittifakın oy oranı yüzde 41-45 arasında ölçüldü. Buna karşılık PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifakın oy oranı yüzde 25,5-29,5 arasında kaldı.

Resmi olmayan bu ilk sonuçlara göre, İtalya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana aşırı sağcı bir parti ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıktı.

İtalya'nın başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni, ilk değerlendirmesinde "Seçim sonuçları, İtalyanların, İtalyanın Kardeşlerinin yönetiminde bir merkez sağ hükümet istediğine dair açık bir işaret verdi" ifadelerini kullandı.

Meloni, İtalyan diktatör Mussolini'yi destekleyen eski açıklamaları ile büyük sansasyon yaratmıştı. Peki İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni kimdir?