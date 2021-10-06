İtalya İspanya maçı için geri sayım başladı. İki ezeli rakip Uluslar Ligi yarı finalinde bu akşam karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İTALYA İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar Ligi yarı final maçında İtalya ve İspanya 6 Ekim Çarşamba günü saat 21:45'de karşı karşıya gelecek.

Mücadele Ssport'tan canlı yayınlanacak.