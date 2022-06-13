İtalya'daki helikopter kazası soruşturuluyor

İtalya'da 4'ü Türk 7 kişiyi taşırken düşen helikopterle ilgili soruşturma, kara kutunun ve görgü tanıklarının olmaması gibi nedenlerle güçlükle ilerliyor.
Geçen Perşembe günü havalandıktan kısa süre sonra kaybolan helikopter yaklaşık 2 gün sonra Reggio Emilia bölgesinde dağlık alana düşmüş olarak bulunmuştu.
Helikopterin enkazı ve 7 kişinin cansız bedeni, yaklaşık 1900 metre yükseklikte bir dere yatağı civarında tespit edilmişti.
İtalyan pilot ile 4'ü Türk 2'si Lübnanlı 6 yolcunun naaşları, Modena kentinde otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak Reggio Emilia Cumhuriyet Savcılığı, taksirle insan öldürmek ve felakete sebep olmak suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Şu aşamada soruşturmaya hedef olan herhangi bir şüphelinin bulunmadığı belirtildi.
Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı tarafından da güvenlik incelemesi başlatıldı.
Hava muhalefeti olasılığı
İtalya basınındaki haberlere göre helikopterde kara kutunun bulunmaması, pilotun düşmeden önce alarm vermemiş olması ve görgü tanıklarının olmaması soruşturmada net yanıtlar elde edilmesini güçleştiriyor.
Arama çalışmalarına katılan birimlerden Alpler Kurtarma Ekibi bölge sorumlusu Luca Pezzi İtalya basınına yaptığı açıklamada, "Kazanın nedenini belirlemek kolay olmayacak, uzun ve detaylı incelemeler gerekecek. Çünkü tanık ve kara kutu yok. Bu tip helikopterlerde kara kutu olması gerekmiyor, olmaması normal" dedi.
Pezzi, helikopterin düşüş nedeniyle ilgili henüz hipotezlerin ötesine geçebilecek kadar bilgi sahibi olmadıklarını belirttikten sonra, "Olasılıklardan biri, helikopterin olumsuz hava koşullardan uzaklaşmak için bir manevra yapmaya çalışmış olması ancak bunun ölümcül sonuçlanması" diye ekledi.
Helikopterdeki Lübnanlı yolculardan birinin uçuş sırasında ailesine yolladığı videoda da fırtına görülebiliyor.
Yıldırım düştü iddiası
Olayda hayatını kaybeden pilot Corrado Levorin'in arkadaşı ve helikopteri işleten Avio şirketinin teknisyeni Igor Caboni ise helikoptere yıldırım isabet etmiş olabileceğini söyledi. Caboni, "İletişimin aniden kesintiye uğramasının ve Corrado'nun yardım çağrısı yapamamasının tek açıklaması bu olabilir" dedi.
Caboni, AgustaWestland AW119 Koala tipi helikopterin en son bir hafta önce gözden geçirildiğini, arıza olasılığına ihtimal vermediğini de söyledi.
Alpler Kurtarma Ekibi'nden Luca Pezzi ise yıldırım düşmesi ihtimalini olası görmediklerini belirtti.
Helikopterdeki 4 Türkiye vatandaşının, bir fuar için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu açıklanmıştı.
https://twitter.com/Eczacibasi/status/1535617262257840129
Lübnan vatandaşlarının kimlikleri ise Chadi Kreidy ve Tarek El Tayak olarak açıklandı.
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