İtalya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Popolo Meydanı'nda toplanan, çoğunluğu restoran, bar, kafe gibi işletme sahiplerinden oluşan göstericiler, sık sık "özgürlük" ve "Yeşil Geçiş'e hayır" sloganları atarken, bu uygulamanın İtalyanları ikiye böldüğünü savundu.
Bazı protestocuların aşı ve "Yeşil Geçiş" belgesini Nazi dönemindeki uygulamalara benzeten ve o dönemi çağrıştıran semboller kullandığı görüldü.
Güvenlik güçleri, protesto sebebiyle geniş güvenlik önlemleri alırken, göstericilerin Popolo Meydanı dışına çıkmaya çalışması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi.
Bir grup protestocunun, meydandan Borghese Parkı'nı kullanarak İspanyol Merdivenleri'ne ulaşması, gösterinin kentin turistik noktasına sıçramasına yol açtı.
Merdivenlerin önünü kapatan polis, göstericilerin meydana ulaşmasına izin vermezken, burada da gergin anlar yaşandı. Protesto büyümeden sona erdi.
"YEŞİL GEÇİŞ'E HAYIR"
Öğrenci Sebastian, "Yeşil Geçiş" belgesine karşı olduğunu belirterek, "İtalya’da tedavi ve serbest dolaşım hakkı yasalarla güvence altındadır. Bu nedenle hükümetin bu yaptığının yasal olduğunu düşünmüyorum. Kardeşimle meydanlara indik çünkü hükümetin bazı sınırları aştığını düşünüyoruz. İnsanların kolay kolay özgürlüklerinden vazgeçmeyeceklerini göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.
Gösteriye Parma'dan katılan bar işletmecisi Cirellino da meydandan yükselen "özgürlük" sloganlarına işaret ederek, "İşte istediğimiz şey bu. Yeşil Geçiş'e hayır. Bu olmamalı. Aynı şekilde aşı zorunluluğu da olmamalı. Aşı olmaya zorlanmamalıyız. Biz özgür olmalıyız. Nokta." ifadelerini kullandı.
Vatandaş Sonia da "İtalyanlar ikiye bölünüyor. Hükümet bunu biliyor ve bu sistemden yararlanıyor. Aşının Yeşil Geçiş belgesiyle bir ilgisi yok ama bu belge tamamen antidemokratik bir uygulama." dedi.
6 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN ZORUNLU
Hükümetin 22 Temmuz'da çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle, 6 Ağustos'tan itibaren sosyal faaliyetlere girişlerde "Yeşil Geçiş" belgesi zorunlu hale getirilmişti.
Bu karar, 24 Temmuz Cumartesi günü de ülke genelinde protesto edilmişti. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, protestoların sürmesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!