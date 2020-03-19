AA

Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi. Böylece İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçmiş oldu.

İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'ı geçerek dünyada en fazla yeni tip koronavirüs ölümlerinin yaşandığı ülke oldu. Ülkede vaka sayısı 30.000'i, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 3 bin 405'e yükseldi.

SOKAĞA ÇIKMAK İÇİN İZİN ALIYORLAR

İtalyan yetkililer neredeyse bütün dükkanları, barları, restoranları, kafeleri ve kuaförleri 25 Mart'a kadar kapatarak, sıkı önlemler aldılar.

Okullar, spor salonları, müzeler, gece kulüpleri ve diğer mekanlar da kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları ve elzem durumlarda sokağa çıkmak için izin almaları gerektiği söylendi.



