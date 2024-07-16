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        Haberler Dünya İtalya'da aşırı sıcaklar 4 kişinin canına mal oldu | Dış Haberler

        İtalya'da aşırı sıcaklar 4 kişinin canına mal oldu

        İtalya, geçen haftadan beri Afrika kaynaklı aşırı sıcak havanın etkisi altında bulunuyor. Hava durumu sebebiyle başkent Roma dahil 13 kentte "kırmızı" alarm verildi. Aşırı sıcaklar sebebiyle yaşları 68 ile 82 arasında değişen 4 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 18:38 Güncelleme: 16.07.2024 - 18:40
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        Aşırı sıcaklar öldürdü
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        İtalya'da son haftalarda etkisini gösteren yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, geçen haftadan beri etkili olan Afrika kaynaklı aşırı sıcakların can kayıplarına yol açtığı belirtildi.

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        Ülkenin güneydoğusundaki Puglia bölgesinde 3 kişi, başkent Roma'da da 1 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenlerin hepsinin erkek ve yaşlarının da 68 ile 82 arasında değiştiği ifade edildi.

        Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle güneydeki kentlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üstünde seyrettiği aktarıldı.

        Bu arada, Sağlık Bakanlığı, başkent Roma, Floransa, Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Trieste ve Viterbo olmak üzere 13 kentin risk seviyesini aşırı sıcaklar nedeniyle çarşamba günü için "kırmızı" olarak güncelledi ve bu kentlerde yaşayanları, sıcaklara dikkat etmesi konusunda uyardı.

        Öte yandan, aşırı sıcaklar kırsal kesimlerde orman yangınlarına da yol açıyor.

        İtalyan Dire ajansının haberinde, 2024'te şu ana kadar 10 bin hektardan fazla ormanlık ve makilik alanın yandığı belirtildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
        #hava durumu
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