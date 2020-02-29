İtalya Serie A'nın 26'ncı haftasında seyircisiz oynanması planan 5 karşılaşma, koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

Serie A'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanması planan Juventus - Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia ve Udinese-Fiorentina karşılaşmalarının koronavirüs sebebiyle 13 Mayıs 2020 tarihinde oynanacağı bildirildi. Bununla birlikte İtalya Kupası Finali de 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe alındı.