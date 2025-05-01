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        Haberler Gündem "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama

        "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:16 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:16
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        İtalya vize iptal etti iddialarına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

        İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

        DMM'nin açıklamasında, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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