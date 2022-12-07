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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset oldu

İçişleri Bakanı ve Konfederasyon Başkan Yardımcısı Alain Berset, İsviçre Konfederasyonu Başkanlığına seçildi.

Giriş: 07.12.2022 - 20:08 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset oldu
İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset oldu
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AA

İsviçre Konfederasyonu Başkanlığına mevcut İçişleri Bakanı ve Konfederasyon Başkan Yardımcısı Alain Berset seçildi.

İsviçre Parlamentosunda bugün yapılan oylamada Berset'in başkanlığı, 31 hayır ve 46 çekimser oya karşı 140 evet oyuyla onaylandı.

Berset, görevi mevcut Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'ten 1 Ocak'ta devralacak.

Berset'in yardımcısı ise Federal Konsey üyelerinden Viola Amherd olacak.

İsviçre'de Konfederasyon Başkanlığı görevi, Parlamentonun seçtiği 7 kişilik Federal Konsey üyeleri arasında her sene değişirken başkanlık görevi biten üye, bakan olarak hizmetine devam ediyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan Konfederasyon 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve ülke, 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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