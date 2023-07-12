İsveç NATO'ya üye oldu mu? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi

1 Şurada Paylaş!









İsveç NATO'ya üye oldu mu? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili yaşanan gelişmeler sonrası gözler bu sorunun cevabı en çok merak edilip araltırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, İsveç NATO'ya girdi mi? İşte NATO'ya üye ülkeler listesi...