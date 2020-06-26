İstinat duvarına çarpan kamyonetteki kadının kopan kolu için zamanla yarıştılar - ERZİNCAN

AA

Tuncay Lale'nin kullandığı 34 SK 0393 plakalı kamyonet, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Cehennem Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.Kazada sürücü ve annesi Müşgünaz Lale ile Gülnaz ve eşi Hasan Karatan yaralandı. Araçta sıkışan Müşgünaz Lale, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince çıkartıldı.Kazada kolu kopan Müşgünaz Lale, ekiplerce kısa sürede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine getirildi.Ancak doktorlarca yapılan incelemede kolu parçalandığı için yerine dikilemeyeceği anlaşılan Lale'nin ameliyatının sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kamyonettekilerin İstanbul'dan memleketleri Ardahan'a gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.