AA

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan, tarihi ve turistlik mekanlarıyla milyonları ağırlayan İstanbul'un günün her saati kalabalık yerlerinden İstiklal Caddesi, bu geceyi sessiz geçirdi.

AA'nın haberine göre İstiklal Caddesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla gece saatlerinde tamamen boş olduğu görüldü.

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