İşte günün maçlarının VAR hakemleri!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Net Global Sivasspor, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Esat Sancaktar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Polonya Futbol Federasyonu’ndan Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR olarak Ogün Kamacı eşlik edecek.

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İşte günün VAR ve AVAR hakemleri:

16.00 Alanyaspor - Kayserispor: Istvan Vad (VAR) - Arda Kardeşler (AVAR)

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Javier Alberola Rojas (VAR) - Abdullah Buğra Taşkınsoy (AVAR)

19.00 Galatasaray - Sivasspor: Pawel Malec (VAR) - Ogün Kamacı (AVAR)

19.00 Hatayspor - Başakşehir: Fabio Melo (VAR) - Davut Dakul Çelik (AVAR)

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri belirlendi. pic.twitter.com/lmnGJCpZOs — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) May 3, 2025