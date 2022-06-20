8- Nuri Şahin - 24.10 milyon Euro

(Dortmund > Feyenoord 100 bin € (kiralık), Dortmund > Real Madrid 10,00 milyon €, Real Madrid > Liverpool 5,00 milyon € (kiralık), Real Madrid > Dortmund 1,00 milyon € (kiralık) Real Madrid > Dortmund 7,00 milyon €, Dortmund > W. Bremen 1,00 milyon €)