İşte en çok kazanan sporcular!
Dünyanın önde gelen ekonomi ve iş dünyası dergilerinden Forbes, 2025 yılı itibarıyla en çok kazanan sporcuları açıkladı. Listenin zirvesindeki isim, 2. sırada yer alan sporcuya 119 milyon Dolar fark attı. İşte detaylar...
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Ünlü ekonomi dergisi Forbes, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı.
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10- KEVIN DURANT
101.4 milyon Dolar
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9- SHOHEI OHTANI
102.5 milyon Dolar
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8- KARIM BENZEMA
104 milyon Dolar
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7- JUAN SOTO
114 milyon Dolar
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6- LEBRON JAMES
133.8 milyon Dolar
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5- LIONEL MESSI
135 milyon Dolar
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4- DAK PRESCOTT
137 milyon Dolar
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3- TYSON FURY
146 milyon Dolar
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2- STEPHEN CURRY
156 milyon Dolar
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1- CRISTIANO RONALDO
275 milyon Dolar