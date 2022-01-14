Hollanda'nın Rotterdam kentindeki dünyanın ilk yüzen çiftliği, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve geri dönüşüme destek sağlıyor. AA'nın haberine göre Merwehaven kanalı üzerine 2018 yılında inşa edilen ve Mayıs 2019'da faaliyete geçen 1200 metrekarelik yüzen çiftlik, arazi sıkıntısı çeken Hollandalılar için önemli bir çözüm olarak öne çıkıyor.