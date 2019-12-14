Karan’ı oluşturan harfleri numerolojik analiz kurallarına göre topladığında ilk olarak 18 sayısını elde ediliyor. Ardından 18 sayısını oluşturan 1 ve 8 sayılarını toplayınca ve 9 sayısına ulaşılıyor.

İfade sayısı olarak 9’un özellikleri şu şekilde:



Yardımsever ve özverilidir. Kariyer yapmaktan ziyade, insanlara yardım etmek, onları mutlu etmek daha önemlidir. İlişkilerini gerçek anlamda karşılık beklemeden, karşı tarafın memnuniyeti, sevgisi üzerine kurar. Karşı taraftan da kendisine karşı sevgi ve memnuniyeti ön planda tutmasını bekler. Bu beklenti bazen onu sıkıntıya sokabilir.