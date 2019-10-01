Daily Mail’in haberine göre, 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı aradığı aşkı 37 yaşındaki Skepta’da buldu.

Adele’in iki hafta önce, Skepta’nın, Londra’daki Crystal Maze adlı yerde düzenlenen 37’inci doğum günü partisine katıldığı belirtildi.

Çifte yakın kaynaklar, her iki şarkıcının da özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ettiğini, her ikisinin de çocuklarını öncelikleri olarak gördüğünü belirtti. Kaynaklar ayrıca, ikilinin ‘harika bir çift’ olacağını umut ediyor ve bekliyor.

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, 46 yaşındaki Simon Konecki’den geçen ay boşanmış ve oğlunun velayetini almıştı. Ancak boşanma kararının çıkmasından dört gün sonra Konecki, ortak velayet için mahkemeye başvurunca, çiftin dostane görünen ayrılık sürecinin aslında çekişmeli olduğu ortaya çıkmıştı.