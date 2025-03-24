İşte A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, Macaristan'ı play-off'ta eleyerek A Ligi'ne yükseldi. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye'nin muhtemel rakipleri ve kura çekimine hangi torbadan katılacağı belli oldu. İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri...
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UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turunda Macaristan'ı toplam 6-1'lik skorla eleyen A Milli Takım'ın, tarihinde ilk kez yükseldiği Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
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TARİHTE İLK KEZ A LİGİ
Milliler, 2018 yılından itibaren düzenlenen Uluslar Ligi organizasyonda ilk kez A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi’nde daha önce B ve C Ligi’nde oynamıştı.
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A Milli Takım 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'ne 4. torbadan katılacak.
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İşte A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri:
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Çekya
- 6
Sırbistan
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- 7
Hollanda
- 8
İngiltere
- 9
İspanya
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- 10
İtalya
- 11
Danimarka
- 12
Fransa
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- 13
Hırvatistan
- 14
Belçika
- 15
Portekiz
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- 16
Almanya
- 17
Galler
- 18
Norveç
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- 19
Yunanistan