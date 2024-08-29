İstanbul’un Resmi’ni görmek için son günler

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Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin ilk süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”, Banka’nın Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndaki İstanbul temalı resimlerle Anadolu ve Avrupa yakalarını sanatseverlerle bir araya getiriyor.

Çoğunlukla 20. yüzyıl ortaları İstanbul’unun birer görsel belgesi de olan bu eserler ziyaretçileri İstanbul’un semtlerinde adım adım gezdirirken, İstanbul’un çiçekleri, tekneleri, mevsimleri gibi özgün katmanlarıyla da buluşturuyor.

İstanbul’un Resmi sergisi, 5 Eylül tarihine kadar Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Sergi daha sonra Ulus, Ankara’da bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin 3. katındaki Ankara Sanat Galerisi’ne taşınacak. Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı planlanan sergi, 21 Eylül’den itibaren Ankaralı sanatseverler ile buluşacak.

Beyoğlu’nda, İstiklal Caddesi üzerindeki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ni, Zafer Bayramı kutlamaları vesilesiyle 30 Ağustos Cuma günü ücretsiz olarak gezebilirsiniz. 300’e yakın İstanbul peyzajını içeren İstanbul’un Resmi sergi kitabına, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin satış mağazası RHM Dükkan’dan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları internet sitesinden, Pazarama’dan ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.