Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında oynanan İstanbulspor - Menemenspor müsabakasında yoğun sis maçı durdurdu. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 23. dakikasında sahaya yoğun sis çöktü. Maçın hakemi Burak Pakkan, iki takımın kalecilerini yanına çağırarak, görüşte sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Etkisini arttıran sisin dağılması beklendi.

5 dakika ara verilen müsabaka, sisin dağılmasıyla 28. dakikadan itibaren devam etti.