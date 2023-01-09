İstanbulspor, Gaziantep FK'yi Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırladı.

Konuk ekip 38. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım uzatma dakikalarında Valon Ethemi'nin penaltıdan attıpı golle skoru eşitledi: 1-1.

Bu sonucun ardından ligin son sırasında yer alan İstanbulspor puanını 12'ye Gaziantep FK ise 19'a yükseltti.

Maçın önemli anları:

22. dakikada karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önüne hareketlenen Jevtovic kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

25. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sagal, son çizgiye inip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Merkel'in yerden vuruşunda savunma çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

38. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sağdan kazanılan kornerde Furkan Soyalp ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Jevtovic'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak aşırtma bir şekilde arka direkte ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı:

70. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp, yerden pasında meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Merkel'le buluşturdu. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top az farkla auta gitti.

85. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı önünde Muammer'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.

90+7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in sert şutunda kaleci Günay'dan dönen top Ethemi'de kaldı. Kale sahası içi sol kenarında topla buluşan bu futbolcunun arka direğe ortasında Duhaney müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

90+10. dakikada Melih'in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Günay'dan önce topu kapan Duhaney, meşin yuvarlağı sol çapraza çekip yakın mesafeden şutunu attı ancak Mustafa Eskihellaç'ın elle müdahalesi sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

90+12. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ethemi, kaleci Günay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

İstanbulspor. 1 - Gaziantep FK: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, İlker Takpak

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Cajic), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Topalli (Dk. 89 Mehremic)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Dk. 89 Toşca), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Jevtovic, Merkel, Sagal (Dk. 90+9 Arda Kızıldağ), Veliu (Dk. 81 Mustafa Eskihellaç), Furkan Soyalp (Dk. 89 Onurhan Babuşçu), Figueiredo

Goller: Dk. 38 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 90+12 Ethemi (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 87 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+10 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)