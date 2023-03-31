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İstanbulkart çerçeve sözleşmesi nedir, fesih nasıl yapılır, ne zaman yürürlüğe girecek? BELBİM açıkladı: 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartlar kullanıma kapatılacak!

BELBİM'den İstanbulkart çerçeve sözleşmesi açıklaması: 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartlar kullanıma kapatılacak!

İstanbulkart çerçeve sözleşmesi yenileme detayları BELBİM tarafından açıklandı. 30 Nisan 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan İstanbulkart çerçeve sözleşmesine göre zaman aşımı olan kartlarda yeni değişiklik uygulanacak. İşte 2023 İstanbulkart çerçeve sözleşme hakkında detaylar…

Giriş: 31.03.2023 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbulkart çerçeve sözleşmesi, BELBİM'in açıklamasının ardından gündeme geldi. İstanbulkart çerçeve sözleşmesi kapsamında 3 yıldır kullanılmayan İstanbulkartlar kullanıma kapatılacak. Zaman aşımı nedeniyle uygulamaya konacak olan İstanbulkart çerçeve sözleşmesi'nin detayları araştırılmaya başlanacak. İşte 2023 İstanbulkart çerçeve sözleşmesi hakkında merak edilen detaylar...

  • İSTANBULKART ÇERÇEVE SÖZLEŞME NEDİR?

    Süresi dolan İstanbulkartların kullanıma kapatılmasına ilişkin değişikliğin de içinde yer aldığı sözleşme BELBİM tarafından duyuruldu. BELBİM'in açıklaması şu şekilde:

     

    "İstanbulkart Çerçeve Sözleşmesi 30.04.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek şekilde yenilenmiştir. 6493 sayılı Kanun gereğince, Çerçeve Sözleşme'yi yürürlük tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde değişikliği kabul etmiş sayılacaksınız."

  • İSTANBULKARTLAR İPTAL Mİ OLACAK?

    4.27. Son işlem (dolum veya harcama) tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süreyle herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'lerin istanbulkartları kullanıma kapatılacaktır. Bu kartlardan geriye dönük aylık 2 TL olacak şekilde ve kartın bakiyesini aşmayacak şekilde işlem ücreti tahsil edilecektir.

  • Takip eden aylar içinde kart bakiyesi sıfır olana kadar aylık 2 TL işlem ücreti kesilmeye devam edecektir. Bu süre içinde karttaki kesintiye uğramamış bakiye, kart Müşterisinin talebi halinde kendisine iade edilecektir.

     

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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