Kararlaştırılan teklif doğrultusunda yediemin otopark günlük ücret tarifesi ise motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için liradan 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya çıkarıldı.

DENİZ TAKSİYE YÜZDE 100 ZAM

En son 22 ay önce belirlenen deniz taksi ücretlerinde de düzenlemeye gidilerek yüzde 100 zam yapıldı. 210 TL olan açılış ve ilk mil ücreti 420 TL’ye yükseltildi.