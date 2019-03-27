Altın madeninden daha değerli...

27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Rusya’da laboratuvar ortamında imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan Türkiye’ye getirdiği tespit edilen C.Ç. ve E.D.’yi yakın takibe aldı.
İHA'nın haberine göre, iki kişinin kaçak yollarla ülkeye getirilen kobra zehrini Güngören’de bir depoda sakladıkları ve satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşan emniyet güçleri, belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda E.D. ve C.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli şahıslara ait depoda 24’ü kobra zehri olmak üzere 541 cam tüpte toplam 9 milyon 750 bin TL değerinde yılan zehri ele geçirildi.
KANSER TEDAVİSİNDE DE KULLANILIYOR
İstanbul’da ele geçirilen kobra zehrinin kanser tedavisinde, kimyasal silahların ayrıştırmasında, sanayi sektöründe, doping ilaçlarında ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı zehirleri arasında yer aldığı belirtiliyor.
BİR DAMLASI KOCA BİR FİLİ SANİYELER İÇİNDE ÖLDÜRMEYE YETERLİ
Söz konusu zehir türünün tek damlasıyla bir fili saniyeler içinde öldürmeye yettiği vurgulanırken, bu tür dünya üzerindeki ikinci derecede etkili zehir olarak biliniyor. Yılan zehirleri damar daraltıcı ve kanamayı durdurucu ilaç yapımında, sara hastalığı ile eklem iltihaplanması tedavisinde kullanılabiliyor. Kanser hastalarına verilen kemoterapi ilaçlarının içinde de yılan zehri bulunduğu ifade ediliyor. Bu haliyle sıvılar içinde en değerlisi olduğu öğrenilen kobra zehrinin, altın madeninden dahi daha değerli ve pahalı olduğu belirtiliyor.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.
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