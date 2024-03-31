İstanbul Küçükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Küçükçekmece Belediye başkanı kimdir? İstanbul Küçükçekmece Belediye başkan adayları
İstanbul Küçükçekmece Belediyesi hangi partide? İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Küçükçekmece Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Küçükçekmece Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Küçükçekmece yerel seçim sonuçları..
İstanbul Küçükçekmece BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanlığını 223834 alınan oy ve %50.97 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Kemal Çebi kazanmıştır.
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %50.97
Adalet ve Kalkınma Partisi %45.22
Saadet Partisi %1.55
Büyük Birlik Partisi %1.05
Demokratik Sol Parti %0.57
Bağımsız Türkiye Partisi %0.22
Demokrat Parti %0.18
Bağımsız Aday %0.16
Vatan Partisi %0.14
Bağımsız %0.09
İstanbul Küçükçekmece BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİAZİZ YENİAY - AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı KEMAL ÇEBİ - CHP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MÜMİN GÜNLER - İYİ Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı SERKAN ERGEN - VATAN İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı NESİM ÖZÇİÇEK - BĞMSZ İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı SEDAT BEYAZOĞLU - MP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı GÖKHAN ERTEKİN - TKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KURDAŞ - SP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı BERİVAN DEMİR - DEM Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı ŞAKİR AYGÖL - BBP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı HATİCE MERVE ERKILINÇ - DP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı SERHAT CAN - AB İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı FATİH ÖZGÜR - AP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı GÖKMEN DUMLU - TKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MELTEM FATMA MERCAN - DSP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı SERAP İRDEMEN - BTP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı GÖNÜL IŞIK - TİP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MUZAFFER BOZKURT - DEM Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MİKAİL YILMAZ - MEMLEKET İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı İLTAN EKMEKÇİOĞLU - DEVA İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN EROL - MP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MARUF İÇKE - HÜDAPAR İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı SEMA YETGİN - HKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MEHMET YAVAN - YENİDEN REFAH İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı EMRE MET - ZP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı LOKMAN ALPAYDIN - DEVA İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı KEMAL MERTCAN ERKOCA - YTP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı ATAKAN BOYOĞLU - TKP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı NAZMİ KEMALOĞLU - BBP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı MEHMET ALBAYRAK - DSP İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı
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