İstanbul Kağıthane Belediyesi hangi partide? İstanbul Kağıthane Belediye başkanı kimdir? İstanbul Kağıthane Belediye başkan adayları
İstanbul Kağıthane Belediyesi hangi partide? İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Kağıthane Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Kağıthane Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Kağıthane Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Kağıthane yerel seçim sonuçları..
İstanbul Kağıthane BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Kağıthane Belediye Başkanlığını 135776 alınan oy ve %54.40 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mevlüt Öztekin kazanmıştır.
Kağıthane Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %54.40
İYİ Parti %31.12
Halkların Demokratik Partisi %5.45
Saadet Partisi %3.50
Büyük Birlik Partisi %2.11
Demokratik Sol Parti %2.08
Türkiye Komünist Partisi %0.49
Demokrat Parti %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi %0.24
Vatan Partisi %0.20
Bağımsız Aday %0.12
Bağımsız %0.09
İstanbul Kağıthane BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMEVLÜT ÖZTEKİN - AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı TONGUÇ ÇOBAN - CHP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KÜRŞAT CEYLAN - İYİ Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı NEVZAT GÜRSOY - VATAN İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı SİBEL UZUN - BĞMSZ İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı KAMİL ACAR - SP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı ALİ GEZER - TKP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı HALİD ÖZGÜR ATAK - SP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı BURHAN DAMARLI - DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı ŞAKİR AYGÖL - BBP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı FAHRETTİN BİLGİÇ - DP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ - AB İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı FATİH ÖZGÜR - AP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı AYDIN KEYF - ANAP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı AŞKIN DEDE - DSP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı FERİDUN AKBAY - BTP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı GÖNÜL IŞIK - TİP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı MUZAFFER BOZKURT - DEM Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı OKTAY ÖNDEŞ - MEMLEKET İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı ÖZLEM VARLI YILMAZ - TİP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı CUMHUR KURT - MP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı MEHMET ENES KARAKAYA - HÜDAPAR İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı SEMA YETGİN - HKP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı BURHAN ASAF ŞAFAK - YENİDEN REFAH İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı KUBİLAY DAĞLAR - ZP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AVCI - DEVA İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı MEHMET TURAN - DP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı ATAKAN BOYOĞLU - TKP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı NAZMİ KEMALOĞLU - BBP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı SERKAN ILDAM - ABP İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı
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