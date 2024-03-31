İstanbul Çekmeköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Çekmeköy Belediye başkanı kimdir? İstanbul Çekmeköy Belediye başkan adayları
İstanbul Çekmeköy Belediyesi hangi partide? İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Çekmeköy Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Çekmeköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Çekmeköy yerel seçim sonuçları..
İstanbul Çekmeköy BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanlığını 62134 alınan oy ve %42.92 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Ahmet Poyraz kazanmıştır.
Çekmeköy Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %42.92
Cumhuriyet Halk Partisi %32.23
Demokrat Parti %22.14
Saadet Partisi %0.91
Halkların Demokratik Partisi %0.71
Demokratik Sol Parti %0.64
Vatan Partisi %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi %0.12
Türkiye Komünist Partisi %0.12
Bağımsız %0.01
İstanbul Çekmeköy BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİAHMET POYRAZ - AK Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ORHAN ÇERKEZ - CHP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ÖZGÜR GÜNEŞ ÖCALAN - İYİ Parti İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı SONGÜL ÇAĞLAR - VATAN İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı FATMA DUMAN - BĞMSZ İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ENVER SEDAT ERŞAN - DP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı YAŞAR BURUNEREN - SP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı FURKAN YAŞAKAN - HÜDAPAR İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı BURHAN TAŞOĞLU - MP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ERHAN SOFU - MP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN YÜCE - HÜDAPAR İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı YAŞAR ÖZTÜRK - ZP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı MEHMET SELİM TAHİNCİOĞLU - DEVA İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ŞAHABETTİN GÖNÜLTAŞ - DSP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı NUREVŞAN KIRÇİÇEK - TKP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı HALİL İBRAHİM AKPINAR - SP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ALİ AÇIKGÖZ - YENİDEN REFAH İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı MUZAFFER KARIŞIK - ZP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İBRAHİM BİÇER - MEMLEKET İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı HAŞİM YALÇIN - ZP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı TURGUT OTÇU - DP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı GAMZE ÖZLEM İLHAN GÜLCAN - TİP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı AHMET TEKBAŞ - MİLLİYOL İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı EREN ŞİMŞEK - BTP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı BAHRİ GÖDEK - MP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı İBRAHİM SUBAŞI - DEVA İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı GÖKAN ÇAKIR - ANAP İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı CENGİZ KILIÇ - HÜDAPAR İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı YÜCEL EVSEN - YENİDEN REFAH İstanbul Çekmeköy Belediye Başkan Adayı
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