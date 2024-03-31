İstanbul Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? İstanbul Beylikdüzü Belediye başkanı kimdir? İstanbul Beylikdüzü Belediye başkan adayları
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi hangi partide? İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Beylikdüzü Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Beylikdüzü Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Beylikdüzü yerel seçim sonuçları..
İstanbul Beylikdüzü BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığını 107307 alınan oy ve %56.33 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Murat Çalık kazanmıştır.
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %56.33
Adalet ve Kalkınma Partisi %41.53
Saadet Partisi %0.78
Büyük Birlik Partisi %0.57
Bağımsız %0.24
Vatan Partisi %0.20
Demokratik Sol Parti %0.18
Türkiye Komünist Partisi %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi %0.15
Demokrat Parti %0.10
İstanbul Beylikdüzü BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİMUSTAFA GÜNAYDIN - AK Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı MEHMET MURAT ÇALIK - CHP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı EROL KARAPINAR - İYİ Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı GÜNDÜZ KUZUGÜDENLİOĞLU - VATAN İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı BEDİR ÖZTÜRK - BĞMSZ İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı REŞAT YILMAZ - SP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı SEDAT SUAKAR - HÜDAPAR İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı BİLAL YALÇIN - AB İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı BURHAN TAŞOĞLU - MP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı FATMA BERFİN ARABULAN - HKP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı VEHBİ ORAKÇI - YENİDEN REFAH İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı ÖZCAN AKSU - ZP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı CEM BİRTÜRK AVŞAR - DEVA İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı BEHCET ÖZDEMİR - DSP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı MEHMET AKSOY - BTP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı AHMET YÜKSEL - BTP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı METİN TÜRK - YENİDEN REFAH İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı SİDAR DUMAN ÖNER - DEM Parti İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı CİHAN AVCI - MEMLEKET İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı YAVUZ YILMAZ - TİP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı FATMA ŞİRİN - MP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı HAMİT CİLALI - MİLLİYOL İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı AYFER ADEKA - HKP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı MUSTAFA KAZIM ALPAY - YENİDEN REFAH İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı BOZKURT ATAKAN ATLI - ZP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı ŞENOL KORKMAZ - DEVA İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı ALİ HALUK KESKİN - DP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı ALKAN GENÇ - TKP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı UĞUR ÇAM - Gelecek Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı SİNAN ATÇEKEN - ANAP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı AYHAN UZUNYAYLA - Gelecek Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı NEVZAT ALTITOK - Gelecek Partisi İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU - YTP İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı
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