İstanbul Bahçelievler Belediyesi hangi partide? İstanbul Bahçelievler Belediye başkanı kimdir? İstanbul Bahçelievler Belediye başkan adayları
İstanbul Bahçelievler Belediyesi hangi partide? İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı kimdir? İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Bahçelievler Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Bahçelievler Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Bahçelievler yerel seçim sonuçları..
İstanbul Bahçelievler BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığını 169414 alınan oy ve %49.89 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hakan Bahadır kazanmıştır.
Bahçelievler Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %49.89
Cumhuriyet Halk Partisi %45.23
Saadet Partisi %1.79
Demokrat Parti %1.19
Büyük Birlik Partisi %1.15
Bağımsız %0.99
Demokratik Sol Parti %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi %0.26
Vatan Partisi %0.15
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