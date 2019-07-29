İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Taksim'deki Ciner Yayın Holding binasına ziyaret gerçekleştirdi.

Yerlikaya’yı Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli, program yapımcıları Veyis Ateş, Didem Arslan Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy, Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, yazarları Fatih Altaylı, Nagehan Alçı, Çetiner Çetin, Kübra Par, Show TV Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Şen’in yanısıra Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın ağırladı. Yerlikaya, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

DÜZENSİZ GÖÇ VE KAYIT DIŞI İSTİHDAM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla ilgili son verileri paylaştı: “2011 yılı Ekim ayından beri Suriye'den gelen bir göç dalgası var. Ülke genelinde kayıtlı olan Suriyeli misafirlerimizin sayısı 3 Milyon 634 bin civarında bulunmaktadır. İstanbul’da 527 bin ikamet izinli, 3 bin uluslararası koruma, 547 bin Geçici Koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 77 bin yabancı var. Geçici Koruma Kapsamında bulunan 547 bin Suriyeli misafirimize karşı devlet politikalarımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Türkiye, tüm mazlumların sığınağıdır”.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Selçuk Tepeli karşıladı.

“GÖÇMENLER KAYITLI OLDUKLARI İLLERE SEVK EDİLECEK”

İstanbul’da Düzensiz Göçle Mücadele’nin 2 temel yöntemle gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya birinci yöntemi şu şekilde anlattı: “İlk olarak Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyeli misafirleri kayıtlı bulundukları illere sevk etmeliyiz. Başka illerde kayıtlı olan Suriyelilerin Ağustos’un 20’sine kadar kayıtlı oldukları şehirlere dönmeleri gerekiyor. Kamu düzenini ve çalışma barışını ancak bu şekilde teminat altına alabiliriz. Bu güne kadar halâ kayıtlı olmayan (Geçici Koruma Kapsamında Olmayan) Suriyeliler, İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla belirlenen illere, Göç İdaresi İl Müdürlüğümüzce sevk edilmektedir. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, buradan kendi ülkelerine geri gönderilmektedir.”

“KAYIT DIŞI İSTİHDAM ÖNEMLİ BİR SORUN”

Ali Yerlikaya, Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele'nin de önemine dikkat çekti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi:

“İstanbul’da faaliyet gösteren meslek odaları ve işveren temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda çalışma hayatına ilişkin birçok hususu birlikte değerlendirdik. Bunların başında kayıt dışı istihdam önemli bir sorun alanı oluşturuyor. Düzensiz göçlerle oluşan kayıt dışı istihdam şehir ve ülke ekonomisi ve toplumsal huzur çalışma barışını tehdit etmektedir. Bu konuyu da elbirliğiyle çözeceğiz.”

Vali Yerlikaya Habertürk TV program yapımcısı Veyis Ateş'le tokalaşırken...

“KİMLİK BELGESİ TAŞIMAK ZORUNLU”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki bütün yabancıların kimlik belgelerini yanlarında taşımasının zorunlu olduğunun altını çizdi. Yerlikaya, “İstanbul’daki bütün yabancıların tanıtıcı kimlik ya da kimlik yerine geçen belgelerini sürekli olarak yanlarında bulundurmalarıdır. İkamet kayıtlı veya Geçici Koruma Kayıtlı olsun bütün yabancılardan kimlik, pasaport, seyahat izin belgesi gibi belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını, kimlik kontrollerinde mağduriyetlerin önlenmesi için ibraz etmeleri gerektiğini tekrar hatırlatmakta fayda var” diye konuştu.

İstanbul'a dair son gelişme ve konuların ele alındığı görüşmenin ardından Vali Ali Yerlikaya ve beraberindekiler ayrıldı.

SİGORTASIZ SURİYELİ İŞÇİDE 25 AĞUSTOS KRİTİK GÜN

İstanbul’da düzensiz göç ile ilgili yapılan çalışmalar şöyle:

-2019’un ilk 6 ayında Göç İdaresi İl Müdürlüğünce düzensiz göçle ilgili 27 bin işlem yapıldı. Bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi.

-Temmuz'un 12'sinden bu yana düzensiz göçle gelen 9 bin 309 kaçak göçmen Bakanlığın belirlediği Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. İşlemleri bitenler uçaklarla ülkelerine geri gönderiliyor.

-Temmuz'un 12'sinden beri bin 752 kayıtsız Suriyeli misafir bakanlığın belirlediği illere sevk edildi.

-İstanbul'daki meslek odaları ve işveren temsilcileriyle toplantılar yapıldı. 'Çalışma hayatında sigortalılık esastır' başlığıyla görevli personel, 25 Ağustos’a kadar işyerlerini ziyaret ederek, işverenlere rehberlik hizmeti verecek.

-İşverenler, ayrıca kayıt dışı istihdam durumunda karşılaşacakları yaptırımlara karşı uyarıldı. Zira bu tarihten sonra sigortasız Suriyeli çalıştırma ile ilgili yaptırımların hız kazanması söz konusu.