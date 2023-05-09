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İstanbul Valiliği'nden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, deprem bölgesine dönüş yapmak isteyen kentteki afetzedelerden 9-12 Mayıs'ta da başvuruların alınmaya devam edileceğini bildirdi

Giriş: 09.05.2023 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Valiliği'nden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere dair açıklama - Güncel haberler
AA

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen afetzedelerin, hava veya kara yoluyla illerine geri dönüşlerinin İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı ve Valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi.

"Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanılan açıklamada, deprem bölgesine geri dönüş taleplerinin kaymakamlıklarda oluşturulan tahliye ve başvuru birimlerine saat 09.00 ila 22.00'de şahsen yapılabildiği kaydedildi.

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