YKS tercih işlemlerinin sona ermesiyle gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, AUZEF ön lisans, lisans bölümleri harç ücretleri ne kadar? ve AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte fakülte fakülte AUZEF harç ücretleri listesi...

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF KAYIT TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi sınavsız ikinci üniversite kayıtları 1 Ağustos – 16 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

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AUZEF BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

AUZEF ikinci üniversite kayıtları için başvurular basvuru.istanbul.edu.tr adresinden hesap oluşturduktan sonra program tercihi yaparak tamamlanacak

AUZEF 2022-2023 HARÇ ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ