İstanbul'un göbeğinde define aradılar

İstanbul'un göbeğinde 3 gün önce ilginç bir kaçak kazı operasyonu düzenlendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Şişli Feriköy Mahallesi'nde bulunan Rum Ortodoks Mezarlığı içerisinde kaçak kazı ihbarı alan polis ekipleri operasyon düzenledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEN GELMİŞLER

Yapılan araştırmada, altın ve gömülü tarihi eser bulmak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen şüphelilerin Küçükçekmece'den iki ayrı araçla mezarlığa geldikleri belirlendi. Şüphelilerden N.S. ve V.Ş.'nin evinde yapılan aramalarda 48 sayfalık definecilik ve define yerleri ile ilgili doküman, 6 adet kaya kırmada kullanılan akfil isimli patlayıcı madde, 1 adet define aramada kullanılan alan tarama cihazı, 1 adet kroki ve 1 adet havalı tabanca ele geçirildi.