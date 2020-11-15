İstanbul Tiyatro Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen 24'üncü İstanbul Tiyatro Festivali, Yapı Kredi Bomontiada'da gerçekleşen açılış gösterisi 'Diagonale Ascendante' ile başladı.
Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede, dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert'in Yapı Kredi Bomontiada'nın fasadında gerçekleşen ve bedenin sınırlarını ve enerjisini sorgulayan ikili performansı, ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu. Gösteri, 15 Kasım Pazar günü saat 15 ve 20'de tekrar izlenebilecek.
Festivalin açılış töreni, pandemi sebebiyle çevrim içi ortamda gerçekleşti. Festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın açış konuşmasıyla başlayan tören, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz'ın konuşmalarının ardından festivalin bu yılki onur ödüllerinin sahipleri; Belçikalı yönetmen Ivo van Hove, dansçı, koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu'nun mesajlarıyla sona erdi. Açılış töreninin ve açılış gösterisinin çevrim içi kaydı 21 - 28 Kasım tarihleri arasında İKSV YouTube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek.
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