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        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 5 Nisan 2025 Cumartesi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 5 Nisan: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 5 Nisan 2025 Cumartesi günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 01:52 Güncelleme: 05.04.2025 - 01:52
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        İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranını gündeme getirdi. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle zaman zaman İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerine su verilemiyor. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 5 Nisan 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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