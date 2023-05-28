İstanbul Şişli Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasını duyurması ile beraber İstanbul Şişli başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilçeden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 İstanbul Şişli seçim sonuçları ve canlı takip ekranı...

İstanbul Şişli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 İstanbul Şişli Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 82.98 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.5 oldu. İstanbul Şişli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 118.329 oyla yüzde 70.98 - Recep Tayyip Erdoğan: 48.373 oyla yüzde 29.02 aldı. İstanbul Şişli 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 118.329 oyla yüzde 70.98

Recep Tayyip Erdoğan: 48.373 oyla yüzde 29.02

İLK TURDA NE KADAR OY ALMIŞLARDI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 121.103 oyla yüzde 68.67 - Recep Tayyip Erdoğan: 49.410 oyla yüzde 28.02 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 118.329 oyla yüzde 70.98Recep Tayyip Erdoğan: 48.373 oyla yüzde 29.02