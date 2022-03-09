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İstanbul okullar tatil mi, Valilik açıklaması geldi mi? 10-11 Mart yarın İstanbul'da okullar kar tatili oldu mu?

İstanbul'da okullar tatil mi? 10-11 Mart yarın İstanbul'da kar tatili var mı?

AKOM, İstanbulluları Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimaline karşı uyarmıştı. İstanbul'un yüksek kesimlerine 9 Mart sabah saatleri itibarıyla kar yağışının başlaması ile beraber kar tatili beklentisi de arttı. Peki, Yarın İstanbul okullar tatil mi? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

09.03.2022 - 10:22 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Meteoroloji’den kar uyarısı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını açıkladı. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yağışının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor. Sıfırın altında seyretmesi beklenen soğuk havanın 3 gün sürmesi ve Cumartesi günü yağışlı havanın İstanbul'u terk etmeye başlaması bekleniyor. Peki, Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

  • İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    10 ve 11 Mart günü için kar tatili olup olmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Akşam saatlerinde kar yağışının şiddetine ve yol durumuna göre valilik tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Kordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için kar uyarısı yayınladı. AKOM’un açıklaması şu şekilde; “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C’ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor.”

  • KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR

    Kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor.

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