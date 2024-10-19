İstanbul ders saatleri 2024: İstanbul'da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu, hangi ilçelerde ders saatleri değişti?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge göndermişti. Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla gönderilen genelgeye istinaden İstanbul Valiliği açıklamasıyla İstanbul'da ders saatleri değişti. Buna göre megakentte 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatleri düşürüldü. Bu gelişme sonrası İstanbul'da ders saatleri değişti mi, hangi ilçelerde ders saatleri değişti?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, İstanbul'da ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu? İşte, İstanbul okul-ders saatleri ve süresi 2024 son durum…
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İstanbul okul-ders saatleri ve süresi 2024 gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm il valiliklerine okullarda derslerin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin genelge göndermişti. İl bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılan genelge sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti. MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerinin değiştirilmesine karar verildi. Peki, İstanbul’da ders saatleri değişti mi, ders süresi kısaldı mı, kaç dakika oldu? İşte İstanbul okul-ders saatleri son durum gelişmeleri…
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2024 İSTANBUL DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ, KAÇ DAKİKA OLDU?
İstanbul’da ikili eğitim yapılan okullarda ders saatleri kısaltıldı.
Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul’da "yık-yap" projeleri ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi.
Düzenlemeye göre 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.
Tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla ilçelerinin ders saatlerinde ise bir değişiklik yapılmadı.
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2024 İSTANBUL OKUL SAATLERİ KISALDI MI?
MEB genelgesine istinaden alınan karara göre, sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitim veren okullarda ders saatleri 35 dakikaya indirilirken okul başlama saati ise valiliklere bırakıldı.
Buna göre okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 35 dakika olacak.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE!
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.
Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılarak, okullardaki ders saatleri planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.
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Genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.
Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.
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İlk ve ortaöğretim okullarındaki derslerin başlama ve bitiş saatleri ile ilgili olarak Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ilgili hükümlere yer verilen genelgede, ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda da bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin illerde valiliklere verildiği anlatıldı.
Genelgede, mevzuat hükümleri uyarınca yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi nedeniyle "kış saati" şeklinde düzenleme talebine ilişkin olarak il bazlı mesai ve ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatıldı.
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Genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.
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