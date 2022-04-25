İstanbul Müzik Festivali yeniden AKM'de

İstanbul Müzik Festivali’nin ilk yıllarından bu yana pek çok unutulmaz etkinliğe sahne olan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), festivalin 50. yılında, açılış töreninin yanı sıra birçok konsere de ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. “İstanbul” teması altında gerçekleşecek 50. İstanbul Müzik Festivali, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası gibi önemli toplulukları ve Anna Prohaska, Gautier Capuçon, Fazıl Say, Kirill Gerstein, Alice Sara Ott gibi yıldız solistleri ağırlayacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yıllar sonra yeniden festival mekânları arasında yer alacak. Festivalin ilk yıllarından bu yana birçok unutulmaz etkinliğe sahne olan AKM, festivalin 50. yılında, açılış töreni ve konserine ev sahipliği yapacak. Üç hafta sürecek festivalin birbirinden özel sekiz konseri AKM’de gerçekleşecek. Açılış konserinin yanı sıra festivalin ilk haftasında AKM’de gerçekleştirilecek konserler Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde izleyiciyle buluşacak.

Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ücretsiz etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında açık hava mekânlarında ücretsiz olarak düzenlenecek Hafta Sonu Klasikleri, müzikseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Müzikli Bir Hafta Sonu” etkinlikleri kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz konser ve atölyeler düzenlenecek. Ücretsiz etkinliklerin ayrıntıları mayıs ayında festivalin web sitesi ile sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

50. İstanbul Müzik Festivali biletleri, passo.com.tr internet sitesi üzerinden ve İKSV ana gişeden satın alınabiliyor.