İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali, 6-24 Haziran tarihleri arasında müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 6-24 Haziran tarihleri arasında, “İstanbul” teması altında gerçekleştirilecek festival 50. yılında, Şerefiye Sarnıcı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı’nda tüm İstanbulluların katılımına açık ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek.
İstanbul: Şehrin Müziği
İstanbul’un büyüleyici tarihi mekânlarından Şerefiye Sarnıcı’nda, Çağlar Fidan, Asineth Fotini Kokkala ve Nikos Papageorgiou 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı-Türk müziğinden örnekler sunacak. Üçlünün, tamamen İstanbul’a özel olarak kurguladıkları “İstanbul: Şehrin Müziği” başlıklı konserde, Osmanlı İstanbul’unda doğmuş veya yaşamış farklı dinlere mensup bestecilere ait eserler izleyicilerle buluşacak. İlhamını Osmanlı İstanbul’unun gündelik hayatından alan repertuvarda, kahvehanelerde, meyhanelerde, mesire yerlerinde, Beyoğlu tiyatrolarında, Boğaziçi mehtaplarında söylenen şarkılar ve şehrin farklı katmanlarından müzik insanlarının besteleri 10 Haziran Cuma saat 21.00’de Şerefiye Sarnıcı’nda yankılanacak.
Hafta Sonu Klasikleri
İstanbul Müzik Festivali kapsamında düzenlenen Hafta Sonu Klasikleri serisinin ilkinde Boğaziçi Gençlik Korosu izleyicilerle buluşacak. Edindiği sayısız başarı ve yenilikçi projelerle Türkiye’de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul edilen Boğaziçi Caz Korosu bünyesinde şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, festival kapsamında 11 Haziran Cumartesi saat 19.00’da Fenerbahçe Parkı’nda ücretsiz olarak müzikseverlerle buluşacak. Hafta Sonu Klasikleri’nin ikincisinde ise Jamd Trio ve Duo Aliada, 18 Haziran Cumartesi saat 19.00’da Yıldız Parkı’nda izleyicilerle bir araya gelecek.
Müzikli Bir Hafta Sonu
50. İstanbul Müzik Festivali, İKSV bünyesinde kültür-sanata erişim ve katılım imkânlarını artırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçlayan İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle, İstanbul’un her iki yakasında, çocuklara ve ailelerine yönelik ücretsiz bir etkinlik serisi düzenliyor. 11 Haziran Cumartesi 16.00’da Fenerbahçe Parkı’nda; 18 Haziran Cumartesi 16.00’da ise Yıldız Parkı’nda gerçekleştirilecek Müzikli Bir Hafta Sonu programında yer alan, Atölye Pikolo’nun yürüteceği, 3-6 yaş grubuna yönelik, Ses Ver, İlham Ver başlıklı atölyede, küçük müzisyenler, farklı müzik aletlerini tanıyarak seslere kulak verecek ve Orff Schulwerk tekniğiyle ritim, hareket egzersizleri yapacaklar. Atölyenin ardından, 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik İstanbul Efsaneleri başlıklı eser sahnelenecek. Seiba Uluslararası Hikâye Anlatıcılığı Merkezi’nden Nazlı Çevik Azazi ve Roza Erdem’in kaleme aldığı ve Evrim Demirel’in müziklerini yazdığı, İstanbul’u konu alan çeşitli mitolojik hikâyelerin anlatılacağı eser, oda müziği topluluğu eşliğinde, Roza Erdem’in anlatımıyla sahnelenecek.
Konsere Doğru Konuşmaları
Festival kapsamında müzikseverlerin deneyimlerini zenginleştirmek, besteciler ve eserler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Konsere Doğru Konuşmaları bu yıl da devam ediyor. Konuşmalar festival mekânlarında Aydın Büke, Zeynep Oral, Evin İlyasoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Sevsay, Hakan Demirel, Kerem Piker, Feyzi Erçin, Menekşe Tokyay, Belfu Berkol, Büşra Ün, Dr. Yeşim Gürer Oymak, Burak Özdemir gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşecek. Asuman Kafaoğlu-Büke danışmanlığında oluşturulan konuşma programının ayrıntılarına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.
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