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        Haberler Kültür-Sanat İstanbul Modern Sinema'da müzik yolculuğu yapılacak

        İstanbul Modern Sinema'da müzik yolculuğu yapılacak

        İstanbul Modern Sinema'nın, müzik ve sinemayı bir araya getirdiği ve 10 filmden oluşan programı Aç Sesini 22 Mayıs'ta başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:51
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        İstanbul Modern Sinema'da müzik yolculuğu
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        İstanbul Modern Sinema'nın, müzik ve sinemayı bir araya getirdiği film programı Aç Sesini, 22 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

        İstanbul Modern Sanat Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, 10 filmden oluşan programda, müziği merkeze alan belgesel ve kurmaca filmler yer alıyor.

        Etkinlik kapsamında gösterilecek filmler arasında Köln 75, Vibe Istanbul, Sound Dreams of Istanbul, Soundtrack to A Coup D’etat, Pavements, Sadece Birkaç Gün, Mor ve Ötesi: Tamiri Mümkün, Pink Floyd At Pompeii, Tatlı Günler ve Supremes bulunuyor.

        İstanbul'un gece hayatını ve dans-müzik sahnesini keşfe çıkaran Vibe İstanbul filminin yönetmenleri Nefise Motlaq ile Saeed Nasiri, 31 Mayıs'ta gösterime katılacak.

        Etkinliğe ilişkin detaylı bilgilere http://www.istanbulmodern.org internet adresinden ulaşılabilir.

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        #İstanbul Modern Sinema
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