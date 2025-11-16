İstanbul Modern'de 'Müzeler Konuşuyor'

İstanbul Modern’in 2012 yılından bu yana dünyanın önde gelen müze direktörlerini sanatseverlerle buluşturduğu “Müzeler Konuşuyor” programı, bu yıl Hollanda’yı ağırlamaya devam ediyor. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen programın 25 Kasım’daki konuğu Rijksmuseum Direktörü Taco Dibbits olacak.

Taco Dibbits

Rijksmuseum Direktörü Taco Dibbits, konuşmasında müzenin geçirdiği dönüşüm sürecini ve geleceğe dair vizyonunu paylaşacak. Müzenin restorasyon süreci ve kapılarını yeniden açtığı dönemde edindiği deneyimlerin kurum politikalarına nasıl yansıdığını anlatacak olan Dibbits, çağdaş sanat dünyasında ulusal temsil ve tarihsel sorumluluk üzerine yürütülen tartışmaların müzenin yaklaşımını nasıl şekillendirdiğine de değinecek.

Taco Dibbits kimdir?

Sanat tarihi eğitimi alan Taco Dibbits, kariyerine Londra’daki Christie’s Müzayede Evinde Eski Ustalar Bölümü Direktörü olarak başladı. 2002 yılında Rijksmuseum’a 17. yüzyıl Resim Küratörü olarak katılan Dibbits, 2006’da Güzel ve Dekoratif Sanatlar Bölümü Başkanı, 2008’de ise Koleksiyon Direktörü olarak atandı. Akademik yayınlara katkıda bulunan Dibbits, aynı zamanda çeşitli kültür ve sanat kurumlarında görevlerini sürdürmeye devam ediyor.

Rijksmuseum hakkında Rijksmuseum, 1798’de Ulusal Sanat Galerisi adıyla Lahey’de kuruldu. 1808’de Amsterdam’a taşınan müze, önce Kraliyet Sarayı’na, ardından kanal kenarında yer alan bir malikâne olan Trippenhuis’e yerleşti. 1885’te Müzeler Meydanı’ndaki yeni binasının tamamlanmasıyla bugünkü konumuna taşındı ve Ulusal Müze anlamına gelen Rijksmuseum adını aldı. Tarihi boyunca ek binalar ve yeni edinimlerle büyüyen müze, 2000’li yılların başında yaklaşık on yıl süren kapsamlı bir restorasyon geçirdi. Koleksiyonunda resim, heykel, baskı ve tarihi objeler başta olmak üzere bir milyonun üzerinde yapıt bulunan Rijksmuseum, günümüzün önde gelen uluslararası müzeleri arasında yer alıyor.