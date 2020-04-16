İstanbul Modern, 23 Nisan haftasında çocuklar için "Geri Dönüşüm Dostları" projesi başlatacak

16 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Modern, her yıl gerçekleştirdiği 23 Nisan Şenlikleri’ni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzenin geçici süre kapalı olması nedeniyle evlere taşıyacak.
Müze, "Geri Dönüşüm Dostları" adlı etkinlikle çocukları, başta plastik olmak üzere evlerdeki kullanılmayan nesnelerle oyuncak karakterler tasarlamaya çağırıyor.
İstanbul Modern’in sanatçılarla iş birliği yaparak hayata geçirdiği proje, çevre sorunlarına ve artan plastik kullanımına yönelik çocukların farkındalık kazanmasını amaçlıyor. Proje, 18-30 Nisan arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kapsayan hafta boyunca uygulamada olacak.
Sanatçıların geri dönüşüm nesneleriyle yaptığı etkinlik önerileri ve ortaya çıkardıkları karakterlerin kısa hikayeleri, ilham vermesi için müzenin sosyal medya hesaplarından çocuklarla paylaşılacak.
Antonio Cosentino, İsmet Değirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Seçkin Pirim ve Ekin Saçlıoğlu'nun çocuklar için tasarladığı altı ürünle İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümünün farklı geri dönüşüm malzemeleriyle yapılabilecek etkinlik önerileri, müzenin internet sitesinde sunulacak.
- Çocukların eserleri İstanbul Modern'in internet sitesinde yayınlanacak
Tasarladıkları geri dönüşüm karakterlerinin fotoğraflarını, "sanatasarıl" etiketiyle sosyal medyada paylaşan çocukların yaptıkları, müzenin internet sitesinde 18 Mayıs'a kadar yayınlanacak.
Daha önce de "Gökkuşağı ile Sanata Sarıl" etkinliğimi gerçekleştiren İstanbul Modern'in, üç farklı projesine katılan çocuklar, dijital ortamda "Sanata Sarıl Katılım Belgesi"ne hak kazanacak.
İstanbul Modern’in insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çeken geçmiş sergileriyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 2019'da düzenlenen "Yedinci Kıta" başlıklı 16. İstanbul Bienali, projenin esin kaynakları arasında yer alıyor.
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