- Beşkardeşler Sokak, Beşkardeşler 4. Sokak ile Fişekhane'den Sahil Kennedy Caddesi istikameti

- Taşhan Caddesi istikametinden Kennedy Caddesi istikameti

- Bakırköy Mor Menekşe Sokak, Ebuziya Caddesi, Banyolar sokak, Halit Ziya Uşaklıgil Cadde ve sokaklardan Sahil Kennedy Caddesi'ne girişler

- Ataköy 1 Kısım ve Ataköy 9. Kısım kavşaktan Sahil Kennedy Caddesi'ne tüm çıkışlar

- Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler

- Yeşilköy Feneri Cadde ile Yeni Havalimanı caddelerinden Rauf Orbay Caddesi'ne girişler

- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşak'tan itibaren kapanacak)

- Atatürk Havalimanı Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti

- Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden ( Havuzlu Kavşak ) Sirkeci istikameti

- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacak

- Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy, Rauf Orbay caddeleri ve ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Atatürk Bulvarı Eminönü Ayrımlarından Havuzlu Kavşak'a kadar sahil hattı boyunca çift yönlü kapatılacak

- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers önü (E-5 Kuzeye mecburi yönlendirme yapılacak)

- Metrobüs durakları Balmumcu Tünel Girişi (Balmumcu istikameti)

- Balmumcu Kavşak

- Merkez Komutanlığı Işıklar

- Yıldız Işıklar

- Sabancı Lisesi önü

- Akdoğan Sokak girişi

- Ressam Hamdibey Sokak

- Bostancı Veli Sokak

- Serencebey Işıklar

- Abbasağa Sokak

- Ortaköy dönüşleri

- Hasfırın Sokak

- Beşiktaş Meydan

- Vestel Işıklar

- Çiğdem Sokak Beşiktaş İskele önü

- Kadırgalar Caddesi Altbaş Işıklar

- Dolmabahçe Gazhane Caddesi

- Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu Sokak

- İnönü Cadde başı AKM Önü

- İnönü Cadde MKE Önü

- Dolmabahçe Işıklar

- Kabataş Işıklar

- İnebolu Sokak (Setüstü gelişi)

- Akyol Sokak başı

- Mebusan Yokuşu Sokak başı

- Fındıklı Işıklar

- Deniz Liman çıkışı

- Salı Pazarı Işıklar

- Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri

- Boğazkesen Işıklar

- Tophane Işıklar

- Kılıç Ali paşa Cadde çıkışı

- Revani Sokak gelişi

- Kemeraltı Işıklar

- Karaköy Meydan

- Perşembe Pazarı Işıklar

- Refik Saydam Caddesi'nden Perşembe pazarına giriş

- Atatürk Köprüsü'nden Perşembe pazarına giriş

- Şişhane Meydan'dan Bankalar Cadde girişi

- Çırağan Caddesi

- Tershane Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

- Kemeraltı Caddesi

- Necatibey Caddesi

- Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı Işıklardan iniş istikameti

- Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan ile Yıldız Işıklar arası

- Ortaköy Meydan Beşiktaş istikameti

- Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi

- Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydan istikameti

Sürücüler, bu yollara alternatif olarak Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Fevzipaşa, Yavuz Selim, Şehzadebaşı, Vezneciler, Kadırga Liman, Türkeli, Vatan, Millet ve Aksu caddeleri ile Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı caddeleri ile Demiryolu Caddesi'ni kullanabilecek.