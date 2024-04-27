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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, İstanbul Film Festivali bünyesinde, 24-26 Nisan tarihlerinde 19. kez düzenlenen Köprüde Buluşmalar atölyelerinde 13 uzun metraj, 4 belgesel film, 6 dizi ve 7 kısa film projesinin sunumları yapıldı. Post-prodüksiyonu devam eden 4 uzun metraj ve 2 belgesel filmin endüstri profesyonellerine gösterimleri 25 Nisan’da Soho House İstanbul’da gerçekleştirildi.

Anadolu Efes’in ana destekçisi olduğu, OGM Pictures’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen Köprüde Buluşma: Dizi atölyesi seçkisinde yer alan projelerin ekipleri, ulusal ve uluslararası profesyoneller, yayın platformları ve TV kanalları temsilcileriyle bir araya gelirken Film Geliştirme Atölyesi ekipleri senaryo, sunum ve yapım alanlarında eğitimler aldı.Eğitim ve atölye çalışmalarının ardından 19. Köprüde Buluşmalar’da verilen ödüller sahiplerine takdim edildi.

32 Metre Work in Progress Ödülleri Work in Progress ödüllerini jüri üyeleri Karim Aitouna (Haut Les Mains Production), Nazlı Elif Durlu (Senarist ve Yönetmen) ve Thanos Stavropoulos (Thessaloniki International Film Festival) verdi. ANADOLU EFES ÖDÜLÜ: 32 Metre JÜRİ KARARI: Anadolu Efes Ödülü, köylerindeki erkeklerle aynı derecede dinlenme hakkı elde etmeye kararlı kadın karakterlerin günlük yaşamlarını anlatan konusu ve iyi uygulanmış bir sinematografik sürükleyiciliğe sahip olmasıyla Morteza Atabaki'nin 32 Metre filmine verildi.

DAİRE CREATIVE GÖRSEL TASARIM ÖDÜLÜ: En Güzel Cenaze Şarkıları JÜRİ KARARI: Daire Creative Görsel Tasarım Ödülü, sorunlu bir ailenin acılı ama samimi hikâyesini eğlenceli ve özgün bir şekilde anlattığı için Ziya Demirel'in En Güzel Cenaze Şarkıları’na verildi. Film Geliştirme Atölyesi Ödülleri Film Geliştirme Atölyesi jüri üyeleri Artem Vasyliev (Studio Metrafilms Moldova), Dries Phlypo (A Private View) ve Meryem Yavuz (Görüntü Yönetmeni), 24-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen proje sunumlarının ardından atölyede ödül alan projeleri belirledi.

Jüri değerlendirmesinde projelerin hevesli, zeki, cesur, yaratıcı ve özgün olmaları gibi kriterleri dikkate aldı. KÖPRÜDE BULUŞMALAR ÖDÜLÜ: Yabancı JÜRİ KARARI: “Çok cesur ve kişisel yaklaşımı dolayısıyla Yabancı projesine Köprüde Buluşmalar Ödülü’nü veriyoruz.” MELODİKA SES ÖDÜLÜ: Benim Mutlu Ailem JÜRİ KARARI: “Yaratıcılığı ve çok hassas bir sosyal konuya dokunduğu için Melodika Ses Ödülü’nü Benim Mutlu Ailem projesine veriyoruz.”

POSTGARDEN RENK DÜZENLEME PRODÜKSİYON ÖDÜLÜ: Saadet JÜRİ KARARI: “Sıradışı bir kahramanın özgün hikâyesini anlattığı için ödülü Saadet ekibine veriyoruz.” AKDENİZ FİLM ENSTİTÜSÜ SENARYO ATÖLYESİ ÖDÜLÜ: Minderkafa REKLAM JÜRİ KARARI: Akdeniz Film Enstitüsü Senaryo Atölyesi Ödülü, hedeflerinin, karakterlerinin ve çatışmalarının netliği, değişime yönelik hevesleri ve tüm ekipte hissedilen canlılık nedeniyle Minderkafa'ya verildi.

Köprüde Buluşma: Dizi Atölyesi Ödülü OGM Pictures sponsorluğunda gerçekleştirilen Köprüde Buluşma: Diziler atölyesi ödülü Ahu Türkpençe, İnci Gülen Oarr ve Nilgün Önes’ten oluşan jüri tarafından belirlendi. OGM PICTURES ÖZEL ÖDÜLÜ: Ladies JÜRİ KARARI: “Sunulan tüm projeleri çok değerli bulduk, hepsini tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz. Anlatılan hikâyede herkesin hayatından bir parça bulacağını düşündüğümüz ve sunumda kullanılan eğlenceli dilin senaryolara taşınacağına inandığımız için Ladies’i ödül sahibi olarak belirledik.”

Kısa Film Atölyesi Ödülü REKLAM Kısa Film Atölyesi ödülünü jüri üyeleri Celine Roustan, Hakim Mao ve Onur Sefer takdim etti. PUBLIC FİLM ÖZEL MANSİYON ÖDÜLÜ: Yersizyurt JÜRİ KARARI: “Cömert sponsorumuz sayesinde, ikinci bir filmi destekleyebilmenin ve 20.000 liralık bir mansiyon ödülü verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, ulusal çapta bir trajediyi ve kişisel travmayı iyileştirici bir sanat ürününe dönüştürme azmiyle bizi derinden etkiledi. Bu sebeple, mansiyon ödülünü Ali Baran Baz’ın Yersizyurt projesine vermek istiyoruz.”

PUBLIC FİLM ÖDÜLÜ: Canavarlar Gerçek Midir? JÜRİ KARARI: “Film yapımcılarının çok güçlü ve net vizyonuyla öne çıkan bu projede tür sinemasına ve kültürel ögelere dair unsurların akıllıca kullanımı bizi etkiledi.” Ödül, Sertaç Koyuncu’nun Canavarlar Gerçek Midir? adlı filmine verildi.