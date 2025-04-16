İstanbul Filarmoni Derneği Mattia Ahmet Minguzzi ve Laçin Akyol’u anıyor

Viyolonsel sanatçısı Yasemin Minguzzi’nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Salı Pazarı’nda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve iki hafta süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetmişti.

İstanbul Filarmoni Derneği, bu büyük acının unutulmaması adına Nisan ayındaki tüm konserlerini Mattia Ahmet Minguzzi’ye ithaf ediliyor.

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Beyoğlu Surp Advadzadzin Ermeni Katolik Katedrali ve Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi’nde düzenlenen konserlerde Mattia’nın fotoğrafı sahnede yer alıyor ve ismi ölümsüzleştiriliyor.

Dernek Başkanı Atilla Tuna, “Henüz hayatının başında olan bir çocuğun bu şekilde hayattan koparılması kabul edilemez. Şiddetin günlük hayatın sıradan bir parçası haline gelmemesi için hep birlikte mücadele etmeliyiz” diyerek topluma çağrıda bulundu.

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İFD, mayıs ayı konserlerini ise Mersin’de karşıdan karşıya geçerken bir sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanmış, iki hafta süren yaşam mücadelesinin ardından 8 Şubat’ta hayata gözlerini yuman genç kemancı, Laçin Akyol’a ithaf edeceğini duyurdu.

İstanbul Filarmoni Derneği, bu konserler aracılığıyla yalnızca iki genç insanın anısını yaşatmakla kalmayarak, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Dernek, adaletin sağlanması ve kamuoyunun ailelere destek vermesi için güçlü bir çağrıda bulunuyor: “İstanbul Filarmoni Derneği olarak en büyük temennimiz, bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması ve adaletin bir an önce sağlanmasıdır.”