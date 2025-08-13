Habertürk
        İstanbul Emniyeti'nin silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonlarında 69 şüpheli tutuklandı

        İstanbul'da silahlı suç örgütlerine operasyonlar: 69 tutuklama

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda suça karışmış motosikletli silahlı saldırganlara yönelik operasyon düzenlendi. 12 ilçede tespit edilen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda 42 olaya karıştığı belirlenen 105 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 69'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 19:30 Güncelleme: 13.08.2025 - 19:30
        Silahlı suç örgütlerine operasyonlar: 69 tutuklama
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tehdit, yağma ve kurşunlama olaylarına karışan, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan motosikletli suç çetelerine yönelik operasyon düzenlendi. Kendilerini 'yeni nesil mafya' olarak adlandırılan çetelere yönelik düzenlenen operasyonda Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri ve Zeytinburnu’nda tespit edilen çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 42 olaya karıştıkları belirlenen 105 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        16 ŞÜPHELİ BUGÜN YAKALANDI

        Polis ekiplerinin bugün gerçekleştirdikleri operasyonda, 6 iş yerinin kurşunlanması olaylarına karışan 14 şüpheli ile silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şüpheli olmak üzere toplam 16 kişi gözaltına alındı.

        ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 111 adet tabanca, 1 adet el bombası, 751 adet çeşitli ebatlarda fişek, 474 adet silah mekanizması, 124 adet namlu, 2 adet delici ve kesici alet, 2 adet taşlama makinası ile birlikte 4 bin 100 lira ve 17 bin 960 euro para ele geçirildi.

        69 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü, cumhuriyet savcılığı talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 85 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bugün gözaltına alınan 16 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 69 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        YILDIZ: 'SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEDE GERİ ADIM YOK, TAVİZ YOK'

        Yapılan operasyonlar hakkında konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'da son bir ay içerisinde 14 ilçemizde yapılan operasyonlar kapsamında, tehdit yağma ve kurşunlama olayına karışan motosikletli suç çetelerine yönelik operasyonlar kapsamında toplam 85 şahıs gözaltına alınmış 69 şahıs tutuklanmış 16 şahıs ise adli kontrol hükümlerinde serbest kalmıştır. Bugün yaptığımız operasyonlarda ise 5 ilçemizde 6 kurşunlama olayına karışan 14 şahıs gözaltına alınmış, ayrıca merdiven altı tabir ettiğimiz bir silah atölyesi ele geçirmiş, orada da 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli işlemleri devam etmektedir. Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok, taviz yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlunun karşısında kararlılıkta mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha önce de ifade etmiştim. Şehir eşkiyalarına, motosikletli suç çetelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldivenin içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
