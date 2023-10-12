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İstanbul'da Silivri açıklarında dün saat: 19.36'da meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

"DEPREM KUMBURGAZ FAYI ÜZERİNDE" "Birçok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kolay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor.

"ENDİŞE EDİLECEK BİR ŞEY YOK" Bu da muhtemelen onlardan biri. Endişe edilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Özellikle gaz çıkışlarına bağlı küçük depremler de batı Marmara’da yaygın. REKLAM Bir çok arkadaşım Marmara’da olan küçük depremle ilgili fikrimi soruyor. Hep söylüyoruz hiç kimse kolay kalay bu deprem öncüdür diyemez. Evet bu üçlük deprem endişe ettiğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde ama bu fayın batı ucunda krip nitelikli küçük sarsıntılar ara sıra oluyor. Bu da… — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2023

DİRENÇLİ DEPREM ALANLARINA DİKKAT ÇEKTİ Bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Millet olarak depremi durduramayız ama deprem dirençli yerleşim alanları yapabiliriz. Yöneticilerimizden talep edin."